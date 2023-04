Von: Björn Jahner | 06.04.23

Foto: The Nation

PHITSANULOK: In der Provinz Phitsanulok in der unteren Nordregion von Thailand wurde während des Ching-Ming-Festes am Mittwoch (5. April 2023) die gruselige Tradition der Filmvorführung für die Geister der Vorfahren wiederbelebt.

Ching Ming, auch bekannt als Tag der Grabreinigung, fällt auf den 15. Tag nach der Frühlings-Tagundnachtgleiche – in diesem Jahr also auf den 5. April.

Familien mit chinesischen Wurzeln begehen traditionell das Fest, indem sie die Gräber ihrer Vorfahren besuchen, reinigen und rituelle Opfergaben erbringen, mit denen die Geister der Verstorbenen besänftigt werden sollen.

In diesem Jahr begannen die traditionellen Ching-Ming-Aktivitäten der Phitsanulok Chinese Association am Montag (3. April 2023) auf dem chinesischen Friedhof im Bezirk Mueang. Den Festivalbesuchern wurden auf dem Friedhof pro Abend zwei Filme unter freiem Himmel vorgeführt, die am Mittwoch ihren Höhepunkt fanden.

Foto: The Nation

Bei den ausgewählten Filmen handelte es sich ausschließlich um chinesische Actionfilme und Komödien, die die Geister der in Thailand lebenden chinesischen Nachkommen erfreuen sollten. Allerdings hatten sich nur wenige der Lebenden unter die Zuschauer gemischt. Die Vorstellung, sich nachts auf einem Friedhof aufzuhalten, war einigen offenbar zu unheimlich.

Pratheep Wasanadilok, eine Einwohnerin von Phitsanulok, sagte, dass sie seit Montag jeden Abend zu der Vorführung gegangen sei, um den Geistern ihrer Eltern in den nahe gelegenen Gräbern Respekt zu zollen. Sie brachte auch Eiscreme, deren Lieblingsdessert, als Opfergabe mit und teilte den Rest mit anderen Kinobesuchern.

Foto: The Nation

Laut Khun Pratheep glauben die Einheimischen, dass die Geister ihrer Vorfahren die Filme sehen würden, weshalb der Bereich direkt vor der Leinwand stets absichtlich leer gelassen wird.