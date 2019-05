BURIRAM: Im ersten Spiel um den King`s Cup trifft die thailändische Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch, 5. Juni, um 19.45 Uhr in der Chang Arena in Buriram auf Vietnam.

Zuvor, um 15.30 Uhr, spielt dort Indien gegen Curacao. Die Sieger bestreiten das Endspiel, die beiden Verlierer spielen um Platz 3. Das Spiel um Platz 3 beginnt am Samstag, 8. Juni, um 15.30 Uhr, anschließend, um 19.45 Uhr, folgt das Endspiel. Thailand steht auf der FIFA-Rangliste auf Platz 114, Vietnam auf 98, Indien auf 101 und Curacao auf 98. Der King`s Cup wird in diesem Jahr zum 47. Mal ausgetragen. Im Spiel gegen Vietnam wird Torjäger Teerasil Dangda zum 100. Mal im Nationaldress auflaufen. Eintrittskarten gibt es bei Thai Ticket Major.