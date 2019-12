Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.19

BANGKOK: Der Vorstand des Flughafenbetreibers Airports of Thailand (AoT) hat am Montag dem Unternehmen King Power Duty Free Co. die Konzession zum zollfreien Warenverkauf am Internationalen Flughafen Don Mueang erneuert.

Laut AOT-Präsident Nitinai Sirismatthakarn gilt die Konzession für zehn Jahre und sechs Monate und beginnt am 1. Oktober 2022. Nitinai fügte hinzu, King Power habe im ersten Jahr eine Mindestgarantie von mehr als 1,5 Milliarden Baht ohne Mehrwertsteuer zugesagt. Der Vertrag zwischen King Power und AoT soll im kommenden Monat unterzeichnet werden. King Power hatte kürzlich die Konzession auch für den Internationalen Flughafen Suvarnabhumi erhalten.