Von: Björn Jahner | 10.02.19



CHIANG MAI: Die im Juni letzten Jahres am Stausee Huey Tueng Tao im im Bezirk Mae Rim installierten überdimensionalen King-Kong-Skulpturen aus Stroh, die zwischenzeitlich zu einer kompletten Familie herangewachsen sind, erfreuen sich immer noch einen regen Besucherzulauf.

So lag die Entscheidung nahe, das beliebte Ausflugsziel mit einer neuen Attraktion zu erweitern: einen riesigen King-Kong-Kopf. 200.000 Baht investierte das Tourismusförderungsbüro Huey-Tueng-Tao-Stausee, um aus 500 Bambusteilen einen riesigen Gorillakopf anfertigen zu lassen, der gleichzeitig als Eingang dient. Die Besucher werden aufgefordert, Bänder an die Skulptur zu binden, was ihnen Glück bescheren soll.



„Kong-Insel“ die neueste Attraktion des Parks



Um den Bekanntheitsgrad der nach Parkangaben größten aus Stroh hergestellten King-Kong-Familie der Welt weiter zu steigern, feilt die Parkbehörde bereits an der Umsetzung ihres nächsten Planes, einen zweistöckigen, begehbaren sowie sechs Meter hohen und fünf Meter breiten Gorillakopf in der Seemitte zu errichten, der alle anderen Familienmitglieder bei weiten übersteigen soll. Nach Fertigstellung wird mit bis zu 500 Besuchern pro Tag gerechnet, die natürlich jede Menge Selfies vor den sanften Riesen aus Stroh schießen werden. Während der Trockenzeit ist der gigantische Gorillakopf in der Seemitte über einen Landstreifen erreichbar. Zudem führt auch ein Bambussteg zur „Kong-Insel“, wo mit Musik und kulturellen Darbietungen für Unterhaltung gesorgt wird. Infos: www.facebook.com/huaytuengthao.