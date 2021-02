Kinderpornofotos in Modellagentur beschlagnahmt

PATHUM THANI: Beamte des Department of Special Investigation (DSI) verhafteten einen 28-Jährigen, der eine Kindermodellagentur betrieb. Die Polizei fand 500.000 Kinderpornofotos und beschuldigt den Mann, Tausende von Kindern missbraucht zu haben.

Festgenommen wurde er am Donnerstagmorgen in einem Haus in der Wohnsiedlung Pruksa 13 im Bezirk Khlong Luang. Das Haus diente als Büro von Nene Modeling, einer bekannten Kindermodellagentur.

Laut DSI-Generaldirektor Korawat Panprapakorn hatte die Behörde ein kinderpornographisches Bild von der australischen Bundespolizei erhalten, das offenbar in Thailand aufgenommen wurde. Bei den Ermittlungen kamen die Beamten dem Agenturbesitzer auf die Spur. Die beschlagnahmten 500.000 Dateien mit pornografischen Bildern von Jungen war die größte Menge an kinderpornografischen Fotos, die bisher bei einer Razzia sichergestellt wurde. Die Bilder zeigen den Missbrauch von Tausenden Kindern. Abgesehen von der strafrechtlichen Verfolgung wollen DSI und relevante Parteien den Opfern physische und psychische Rehabilitation anbieten.