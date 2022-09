Von: Björn Jahner | 07.09.22

Foto: The Nation

SATUN: Unter den 51 Rohingya, die vor der Küste der Provinz Satun gerettet wurden, nachdem ihr Boot am Dienstag sank, waren auch Kinder.

Örtliche Fischer berichteten, sie hätten am Dienstagmorgen 10 ausgehungerte Rohingya in einem Boot vor dem Bezirk Langu gefunden.

Sie wurden aus dem Meer gerettet und zur Befragung durch die Einwanderungspolizei an Land gebracht. Die Rohingya sagten gegenüber der Polizei aus, sie seien vom Staat Rakhine in Myanmar aus in Richtung Indonesien unterwegs gewesen. Sie sagten, ihr Boot sei mit Passagieren überladen gewesen und habe bei stürmischem Wetter Schäden erlitten.

Foto: The Nation

Thailändische Einwanderungsbeamte weiteten daraufhin ihre Suche aus, nachdem sie Informationen erhalten hatten, dass weitere Rohingya vor Satun gestrandet waren. Weitere 41 Rohingya wurden auf einer kleinen Insel vor der Küste des Bezirks Thung Wa entdeckt. Bei der Gruppe handelte es sich um 31 Männer, acht Frauen und zwei Kinder, die Berichten zufolge alle an Hunger und Dehydrierung litten. Die Gruppe wurde mit Essen und Getränken versorgt.

Die Polizei untersucht, ob beide Gruppen von demselben Boot kamen und ob sie von Menschenhändlern ausgesetzt wurden.