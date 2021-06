BANGKOK: Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren sollen nach Angaben von Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul im vierten Quartal dieses Jahres mit dem Impfstoff von Pfizer gegen Covid-19 geimpft werden. Noch in diesem Jahr will die Regierung 20 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer kaufen.

Das Department of Disease Control (DDC) wird mit den Schulen zusammenarbeiten und landesweit Impfstellen einrichten. Die Behörde geht von etwa fünf Millionen Kindern und Jugendlichen in der Altersgruppe von 12 bis 18 Jahren aus. Sollte sich das Sinovac-Präparat für Kinder eignen, will Anutin die Impfkampagne für Kinder bereits früher starten.