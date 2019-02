Kinder sind besonders betroffen von Lepra

Written by: Michael Lenz | 17/02/2019



ASIEN: Kinder sind durch die mit der Krankheit Lepra verbundenen Stigmatisierungen und körperlichen Behinderungen eine der verletzlichsten Opfer der von den Gesundheitssystemen vernachlässigten Krankheit.

„Von Lepra betroffene Kinder sind weithin unsichtbar und viele Fälle bleiben unerkannt“, sagte Alice Cruz, Lepra-Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zum Weltlepratag am 27. Januar veröffentlichten Presseerklärung. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden 2017 mehr als 210.000 neue Leprafälle regis­triert. Die in Asien am stärks­ten betroffenen Länder sind Indien, Indonesien, Bangladesch, Nepal und Myanmar.