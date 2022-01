Von: Björn Jahner | 06.01.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Kinder bis 14 Jahre, die nicht größer sind als 140 cm, können am nationalen Kindertag am kommenden Samstag (8. Januar) kostenlos mit den BTS- und MRT-Zügen fahren.

„Berechtigte Kinder können sich an den Fahrkartenschaltern jeder MRT-Station melden, um einen Gutschein für eine Freifahrt zu erhalten, der während der gesamten Betriebszeit der MRT Blue Line und MRT Purple Line gültig ist“, teilte der MRT-Zugbetreiber Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) am Mittwoch der Presse mit. Die Aktion gilt von 06.00 morgens bis um Mitternacht und setzt voraus, dass die Kinder von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Freifahrttickets für Kinder sind auch an allen BTS-Stationen erhältlich. Sie gelten für alle Skytrain-Linien – Sukhumvit Line, Silom Line und Gold Line sowie für das BRT-Schnellbussystem.

Beide Betreiber fordert die Fahrgäste auf, sich strikt an die obligatorischen Seuchenschutzbestimmungen zu halten und verweisen auf die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht in den Zügen und Bahnhöfen. An allen Stationen – sowohl vom MRT als auch vom Skytrain – werden kostenlos Flüssigkeiten zum Desinfizieren der Hände bereitgehalten.