BANGKOK: Am Freitagabend (13. Oktober 2023) wurde ein vierjähriges Mädchen verletzt, als ihr Fuß in einer Rolltreppenrille in einem beliebten Einkaufszentrum in Bangna stecken blieb.

Der rechte große Zeh und ein kleiner Zeh des Mädchens blieben stecken, als sie mit ihrer Mutter die Rolltreppe hinunterfuhr, nachdem sie im Indoor-Spielbereich des Einkaufszentrums gespielt hatte.

Die Rolltreppe wurde angehalten, aber es dauerte weitere fünf Minuten, bis die Mitarbeiter des Einkaufszentrums den Fuß des Mädchens aus der Rille der Rolltreppe befreit hatten.

Die Familie traf sich später mit Reportern in ihrem Haus in der Provinz Samut Prakan. Die Mutter des Mädchens sagte, dass sie ihre Tochter zum Spielen auf den Indoor-Spielplatz des Einkaufszentrums gebracht habe. Als es Zeit war, das Einkaufszentrum zu verlassen, ereignete sich der Unfall in der Nähe des unteren Endes der Rolltreppe, als sie die Rolltreppe hinunterfuhren. Die Mutter sagte, dass das Personal des Einkaufszentrums zwar zu Hilfe eilte, die Rettungsaktion aber unorganisiert wirkte.

Die Mutter des Mädchens forderte die Leitung des Einkaufszentrums auf, diesen Vorfall als Lehre zu betrachten und spezielle Verfahren für solche Notfälle einzuführen, um eine schnellere Rettung zu gewährleisten.

Die Mitarbeiter des Einkaufszentrums sagten, das Mädchen habe Glück gehabt, dass sich der Vorfall in der Nähe des unteren Bereichs ereignete, wo sich der Notausschalter der Rolltreppe befindet. Das Mädchen erlitt Schnittwunden an den Zehen, blieb aber von schwereren Verletzungen verschont.

Der Vorfall sorgte für große Aufmerksamkeit, nachdem eine Frau am 29. Juni 2023 bei einem tragischen Unfall auf einem Rollsteig im Bangkoker Flughafen Don Mueang ihr Bein verloren hatte.