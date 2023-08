Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.23

Ein Absperrband versperrt den Zugang zum Ort eines Felssturzes im Naturreservat Ein Gedi am Westufer des Toten Meeres, einem beliebten Touristenort. Foto: Ohad Zwigenberg/Ap/dpa

TEL AVIV: Bei Steinschlag in einem Naturpark am Toten Meer im Süden Israels ist am Donnerstag nach Angaben von Sanitätern ein fünfjähriger Junge getötet worden.

Mindestens acht weitere Menschen seien verletzt worden, darunter auch Kinder, teilte der Rettungsdienst Zaka mit. Nach Krankenhausangaben war auch ein 22-jähriger italienischer Tourist unter den Verletzten. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des David-Wasserfalls bei Ein Gedi. Das Naturreservat ist eine Oase westlich des Toten Meers. Die Wanderpfade sind bei Ausflüglern und Touristen aus aller Welt beliebt. Die Polizei sperrte eine Zufahrtsstraße zeitweise ab, zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz, darunter auch Soldaten.