PJÖNGJANG (dpa) - Zum Abschluss ihres Gipfeltreffens wollen der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In den als heilig verehrten Berg Paektu an der Grenze zu China besuchen.

Beide wollen die Reise am Donnerstag von Pjöngjang aus antreten, wie ein Sprecher Moons am Mittwoch ankündigte. Kim habe den Ausflug zum höchsten Vulkan in Nordkorea vorgeschlagen. Weitere Einzelheiten der Reise müssten noch besprochen werden.

Der mehr als 2700 Meter hohe Paektu wird von Süd- wie Nordkoreanern als heiliger Berg verehrt. Im stalinistisch geprägten Nordkorea gilt er darüber hinaus auch als Symbol der Herrscherfamilie. Der Propaganda zufolge wurde der Ende 2011 gestorbene Vater von Machthaber Kim Jong Un, Kim Jong Il, dort geboren.

Moon wird nach dem Ausflug nach Südkorea zurückkehren. Das dritte Gipfeltreffen zwischen Moon und Kim hatte am Dienstag begonnen..