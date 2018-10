BERLIN (dpa) - Die Fernsehserie «4 Blocks» hat Schauspieler Kida Khodr Ramadan einen unerwarteten Schub beschert. «Ich dachte, den Respekt wird es vor allem in der Filmbranche geben», sagte der 42-jährige Berliner in einem Gespräch mit der «Süddeutschen Zeitung». «Doch dann wurde das überall gefeiert, und wir galten als Stars. Ich wurde schon in Frankreich oder Dänemark am Flughafen angesprochen, sogar Jogi Löw schrieb mir eine E-Mail.»

Ramadan, der als Kind libanesischer Eltern Ende der siebziger Jahre nach Deutschland gelangte, verkörpert in der Serie des Senders TNT den Chef einer Gangster-Clans, genannt Toni. Seine Einkäufe («beim Fleischer und meinem Obstmenschen») in den Berliner Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln erledige er sehr früh, um Ruhe zu haben. Er werde gefeiert von Hipstern, Kids mit Migrationshintergrund, älteren Herrschaften und «es gab auch schon Jungs, die fragten: Können wir für dich arbeiten, Toni?»