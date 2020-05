Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.20

BANGKOK: Innovation ist im Bumrungrad International Hospital ein zentraler Unternehmenswert und der Schlüssel zur Verbesserung etablierter Behandlungsstandards. Das Krankenhaus setzte bereits frühzeitig auf die Einführung einer Vielzahl von vielversprechenden Gesundheitstechnologien. Hierzu zählen u.a. folgende Ergänzungen:

• TrakCare – ein neues elektronisches Patienteninformationssystem (EPIS), mit dessen Hilfe die Ärzte und das medizinische Personal ihren Patienten eine noch effizientere Behandlung bieten können.

• Bumrungrad Anywhere – ein neuer telemedizinischer Dienst, der es Patienten ermöglicht, über den mobilen Anwendungsservice einen Arzt per Handy oder Tablet zu konsultieren.

• IBM Watson for Oncology – ein auf KI basierendes System, das den Bewertungs- und Entscheidungsprozess bei der Krebsdiagnose und -behandlung unterstützt. Bumrungrad war das erste Krankenhaus weltweit, welches „Watson for Oncology“ eingesetzt hat.

Die medizinische Bildgebung stellte einen weiteren Bereich im Gesundheitswesen dar, bei dem ein „hohes Potenzial“ für Anwendungen mit KI erkennbar war. Vereinfacht ausgedrückt beruht das Prinzip darauf, einem Gerät das genaue Lesen von CT-Scans, Röntgenaufnahmen, Mammografien und anderen medizinischen Bildern beizubringen. Diese stellen ein wichtiges diagnostisches Instrument zur genauen Bestimmung von vielen verschiedenen Krebsarten, zahlreichen sonstigen Krankheiten und Verletzungen, z.B. Knochenbrüche, dar. Das neue KI-System sollte nicht als Alternative oder als Ersatz für den jeweiligen Facharzt oder Radiologen dienen, dessen aktive Rolle sich dabei nicht ändern würde. Die KI dient vielmehr als ein ergänzendes Instrument zur Unterstützung der menschlichen Entscheidungsfindung als sogenannte „Zweitmeinung“ zusätzlich zur Diagnose des Arztes.

Pilotstudie und Ärztegremium

Vor ungefähr drei Jahren begann Bumrungrad damit, eine Pilotstudie durchzuführen hinsichtlich der Wirksamkeit von KI-basierten Bildgebungssoftwaresystemen, die in der Lage sind, CT-Scans zu lesen. Die meisten Unternehmen im KI-Bereich haben ihren Geschäftssitz in den USA oder in Europa und wir haben unsere Kandidatenliste auf jene Unternehmen beschränkt, deren Produkte den behördlichen Genehmigungsprozess bereits abgeschlossen hatten. Ähnlich wie bei der Zulassung für ein neues Medikament gibt es Aufsichtsbehörden, die neue KI-Medizinprodukte bewerten. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food & Drug Administration) gilt als führende KI-Regulierungsbehörde. Aufgrund dessen haben wir jene Angebote priorisiert, welche die FDA 510(k)-Zulassung bereits erhalten hatten. Auf diese Weise wurde außerdem sichergestellt, dass das von uns ausgewählte Produkt kommerziell verfügbar war und anschließend verhältnismäßig schnell im Krankenhaus eingesetzt werden konnte.



Ein wichtiges Element bei dieser Pilotstudie war das Ärztegremium im Bumrungrad International Hospital. Sie vertraten die jeweiligen Ansichten und Interessen jener Fachärzte, welche die Hauptnutzer des ausgewählten Systems sein würden. Die Ärzte des Gremiums entwarfen eine Reihe von Akzeptanzkriterien, die ihre wichtigsten Anforderungen an das System enthielten, und sie nahmen eine aktive Rolle bei der Bewertung jedes Anbieters ein. Das von uns ausgewählte System war nicht nur in der Lage, die Kriterien der wichtigs­ten Ärzte zu erfüllen, sondern konnte auch vollständig in das bereits bestehende PACS-System des Krankenhauses integriert werden, ohne dass hierzu Änderungen an den CT-Scanverfahren erforderlich waren. Sobald nun ein CT-Scan abgeschlossen ist, wird eine Kopie des Scans an das KI-System gesendet, wo das Gerät das Bild liest und eine Diagnose erstellt.

Feedback von den Ärzten

Sobald sich der Arzt nun anmeldet, um die neuesten CT-Scans des Patienten einzusehen, wird ein zusätzliches Symbol für das KI-System eingeblendet. Per Klick steht dem Arzt somit eine „Zweitmeinung“ zur Verfügung. Das KI-System gibt ihm außerdem die Möglichkeit, ein Feedback zu jeder einzelnen Bildgebung abzugeben. Falls der Arzt der Ansicht ist, dass das KI-System eine falsche Analyse liefert oder etwas übersieht, wird das Feedback an das Projektteam des Systemanbieters zur Nachverfolgung gesendet. Wir haben das KI-System vor fast zwei Jahren bei uns eingeführt und das System wird derzeit zur Auswertung von CT-Scans bei vier verschiedenen Erkrankungen verwendet: Emphysem, Gehirnblutung, Fettleberkrankheit und Knochenbruch. Wir werden auch weiterhin die Algorithmen der Entwickler für andere Krankheiten kontinuierlich auswerten und sind zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft diese vier Bereiche erweitern werden.

Patientendaten schützen

Das gesamte KI-System befindet sich innerhalb der Räumlichkeiten des Krankenhauses. Das hat den Vorteil, dass keinerlei Probleme im Hinblick auf den Datenschutz der Patienten auftreten können. Dies wäre nicht der Fall, falls wir jede einzelne medizinische Bildgebung an ein externes Dienstleistungsunternehmen übermitteln müss­ten. Wir legen größten Wert darauf, dass sowohl die Bestimmungen der DSGVO und HIPAA eingehalten werden als auch die gesetzlichen Vorgaben über persönliche Gesundheitsdaten.

Die vorliegende Gesundheitskolumne wurde von Dr. Teeradache Viangteeravat, Leiter für Forschung und Entwicklung des Bumrungrad International Hospital geschrieben.