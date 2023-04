KI – ganz konkret

Von: Wolfgang Rill | 30.04.23

Offen gestanden weiß ich immer noch nicht genau, was das ist: KI, künstliche Intelligenz. Sie scheint eine Art Computerprogramm im Internet zu sein. Die KI kann Texte erstellen oder Aufgaben lösen, wie es bisher nur ein menschliches Wesen konnte, sagen die Leute. Im „Spiegel“ vom April 2023 steht: „Die Autorinnen und Autoren (eines von 5.500 Menschen unterschriebenen „Brandbriefes“) sehen die Gefahr, die Technologie könne die Menschheit irgendwann austricksen und überflüssig machen.“

Wie kann man sich dieses „Austricksen“ und „überflüssig machen“ vorstellen? Ich habe es ausprobiert.

„Gefahr für die Menschheit“

Dazu habe ich die inzwischen bekannte App „ChatGPT“ in meinen Computer geladen, was ganz einfach ging. Den Namen bei Google eingeben, dann noch ein paar Klicks und die „Gefahr für die Menschheit“ steht bei mir zu Hause bereit.

Da ich ein Geschichten-Schreiber bin, habe ich zunächst ein paar Angaben zu einer kleinen Geschichte von mir eingegeben. Die Geschichte habe ich kürzlich geschrieben und ich halte sie für recht gelungen. Es geht um eine junge Thailänderin, die von einem deutschen Mann nach Deutschland eingeladen wird. Der Besuch geschieht – ungewöhnlich doch nicht unmöglich – im Winter. In der Heimatstadt des Mannes gerät die Frau auf einem Spaziergang in einem Park in ein Schneetreiben und verirrt sich.

Was macht die KI daraus? Eine vernünftige Geschichte, wie man sie auch von einem einigermaßen sprachbegabten Menschen erwarten könnte. Nichts hochrangig Künstlerisches, aber in klarer, grammatisch und logisch richtiger Sprache formuliert und mit einer „Moral“ oder „Lehre“ am Schluss (was ich, nebenbei gesagt, an Geschichten nicht besonders mag). Die KI hat der Frau sogar völlig selbstständig einen Namen gegeben, der thailändisch klingt. Sie heißt dort „Nam“.

Klausuraufgaben gemeistert

Noch neugieriger geworden habe ich diesem erstaunlichen Programm anspruchsvollere Aufgaben gegeben. Aus meiner Zeit als Lehrer in der Oberstufe von Gymnasien hatte ich noch einige Klausuraufgaben für Deutsch-Leistungskurse parat. Zunächst habe ich eine Kreativaufgabe eingegeben: „Schreiben Sie die Szene, in der Galei von katholischen Inquisitoren `überredet´ wird, seine Lehre vom heliozentrischen Weltbild zu widerrufen…“

Und siehe da: Die KI tut es. Sie schreibt eine plausible Szene mit einer gewissen inneren Dramatik. Dabei erfindet sie „die Anzahl der beteiligten Personen, den Handlungsort und den dialogischen Verlauf der Szene“, was Teil der Aufgabenstellung war. Einzig den letzten Teil der Aufgabe: „Bauen Sie dabei auch Elemente des epischen Theaters ein“ ignoriert die KI.

Donnerwetter. Die KI weiß etwas über Galilei, über das heliozentrische Weltbild, sie weiß, was Inquisition bedeutet und einiges mehr aus diesem Zusammenhang. Sie kann daraus eine Dramenszene entwickeln. Länge eineinhalb Seiten. Entwicklungszeit etwa zehn Sekunden.

Jetzt wollte ich es aber wirklich wissen. Ich tippte eine Aufgabe ein, die ich für etwas anspruchsvoller halte als die Aufgabe zu Galilei: „Warum hat sich die Form des Dramas im Verlauf des 19. Jh. vom geschlossenen Drama zum offenen Drama verändert? Spekulieren Sie schriftlich in einem kurzen Essay über mögliche Ursachen und Zusammenhänge“.

Und siehe: Die KI tut es wieder. Was im Schulunterricht über Stunden und Tage zur Form des „geschlossenen“ und des „offenen“ Damas mit den Schülern zu erarbeiten wäre, hat die KI ganz locker schon intus.

Einige Zitate aus dem „kurzen Essay“ den sie ausspuckt: „Industrialisierung, Urbanisierung und die zunehmende Bedeutung der bürgerlichen Gesellschaft haben die Art und Weise beeinflusst, wie Menschen miteinander interagieren…“ Oder: „Im 19 Jh. wurde die Idee der Individualität immer wichtiger…“ Oder: „… die Entwicklung der Psychologie als Wissenschaft. Die Idee, dass die menschliche Psyche komplex ist und dass Charaktere aufgrund von Emotionen und Erfahrungen handeln, wurde immer wichtiger…“

Eine Maschine, die schreiben kann

Ja zum Donnerdrummel! Was passiert einem Lehrer, der so eine Aufgabe als Hausaufgabe gibt, damit sich die Schüler zu Hause daran abarbeiten, sich bei dieser Arbeit den Stoff einverleiben und daran geistig wachsen? Er wird wahrscheinlich einige, teils identische ausgedruckte oder abgeschriebene Lösungen in der nächsten Deutschstunde auf das Pult bekommen. Wird dann noch vom „sich abarbeiten“ oder vom „geistig wachsen“ die Rede sein können?

Einem Freund, der auch Lehrer war, habe ich die beiden Ergebnisse gezeigt. Wir einigten uns, dass die Galilei-Szene, geschrieben von der KI, nach alten Maßstäben mindestens die Note 3 oder besser verdient hätte, die Aufgabe zur Dramentheorie eher eine Note 2 oder besser. „Ich möchte heute nicht mehr der Lehrer sein, der in der Schule mit so etwas zu tun hat“, sagte er. Eine Antwort, wie es denn nun weiter gehen soll mit einer Maschine, die schreiben kann, hatten wir beide nicht.