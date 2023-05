Von: Björn Jahner | 28.05.23

Foto: Sunshine International

HUA HIN: Sunshine International, Thailands Marktführer für luxuriöse Altersresidenzen für europäische Ruheständler, hat Korakot Nachalaem zum Gebietsmanager für die Immobilien des Unternehmens in Hua Hin ernannt.

Khun Korakot wird für die Aufsicht über Sunshine Prestige, Sunshine Hills, Sunshine Tara und Sunshine International Retirement Residences verantwortlich sein. Er ist ein thailändischer Staatsbürger, Vater von zwei Kindern und verfügt über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit erstklassigen Hotelmarken.



Khun Korakot hat für einige der bekanntes­ten Fünf-Sterne-Hotelketten gearbeitet, u.a. für das Dusit Thani auf den Malediven, wo er zwei Jahre lang Resident Manager war. Zu seinem beeindruckenden Werdegang gehört auch die Tätigkeit als Resident Manager für das berühmte Six Senses Hotel auf Koh Samui.



Zu Khun Korakots umfassender Branchenerfahrung gehört auch die Arbeit in einigen der führenden Wellness-Resorts und Spas in Thailand, wie dem Anantara Resort and Spa. Er wird direkt unter dem CEO Piya Chartkitajroen arbeiten, mit dem er gemeinsam die Marke Sunshine International zu neuen Höhen führen will.



Der Umsatz von Sunshine International ist im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 44 Prozent gestiegen, wobei immer mehr Umsätze aus dem Vereinigten Königreich, Australien, Deutschland und der Schweiz zu verzeichnen sind. In diesem Quartal hat das Vereinigte Königreich zum ersten Mal alle Verkäufe überholt, an zweiter Stelle steht der australische Markt, gefolgt von der Schweiz und Deutschland. Mehr erfahren Sie bei Sunshine International.