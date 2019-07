Khon Kaen will Fernverkehr umleiten

Von: Björn Jahner | 14.07.19

Foto: The Nation

THAILAND: Die Provinz Khon Kaen im Nordosten des Landes plant den Bau einer Umgehungsstraße zwischen den Bezirken Muang und Phra Yuen, um das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt zu reduzieren und Staus entgegenzuwirken.

Um grünes Licht zum Baustart der 13 Kilometer langen Straße zu erhalten, berief Vize-Provinzgouverneur Suthep Maneechote zu einer obligatorischen öffentlichen Anhörung ein, an der 300 Personen teilnahmen. Auf die Sitzung folgt die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die vierspurige Straße soll an das überregionale Straßennetz in den Provinzen im unteren Nordosten angebunden werden, damit der Fernverkehr nicht mehr die Innenstadt von Khon Kaen durchqueren muss.