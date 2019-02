Von: Björn Jahner | 24.02.19

Foto: Khon kaen City Development Co., LTD.

KHON KAEN: Bereits mehrmals wurde der Baustart zum Stadtbahnprojekt in Khon Kaen im Nordosten des Landes nach hinten verschoben. Als neuer Termin wurde nun Juni bekanntgegeben. Ebenfalls der Fahrpreis, der 20 Baht nicht übersteigen soll.

Geplant ist der Bau einer 22,8 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Samram und Tha Phra mit 10 ebenerdigen und sechs aufgeständerten Stationen. Alle bisherigen Planungsphasen des Projekts „Khon Kaen Light Rail Transit“ wurden durch lokale Organisationen ohne staatliche Hilfe getragen, die erst bei Finanzierungen in Joint Ventures mit ausländischen Investoren erfolgen soll.



In den letzten Tagen wurden erneut Forderungen nach einem öffentlichen Nahverkehrssystem in Khon Kaen laut, nachdem in der boomenden Isaan-Großstadt zweimal innerhalb von nur einer Woche die höchs­ten Luftverschmutzungswerte des Landes gemessen wurden. Neben Brandrodung ist besonders auch das hohe Verkehrsaufkommen für das Smog-Problem verantwortlich, weshalb Alternativen geschaffen werden müssen, damit die Bevölkerung den eigenen Wagen stehenlässt.