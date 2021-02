Von: Björn Jahner | 21.02.21

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Thailands stellvertretender Premierminister Prawit Wongsuwan setzt sich für die Beschleunigung der Infrastrukturarbeiten am Khlong Saen Saep in Bangkok ein.

Das Projekt umfasst sowohl die Erhöhung der Sicherheit der Passagiere an Bord der Expressboote als auch Landschaftsbauarbeiten am Kanalufer. Mit der dringenden Aufforderung der zügigen Fertigstellung des Projekts noch innerhalb dieses Jahres, hat der für die Verwaltung, Entwicklung und Erhaltung des Khlong Saen Saep zuständige Unterausschuss unter dem Vorsitz des Vizepremier die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) zur Erstellung eines Entwicklungsplanes beauftragt. Laut Khun Prawit wird der Sicherheit in den Kanalbooten höchste Priorität eingeräumt. Der Plan beinhaltet darüber hinaus die Errichtung von acht neuen Anlegestellen sowie die Anschaffung von 12 elektrisch betriebenen Expressbooten.



Die BMA hat zwischenzeitlich angekündigt, mit der Gewässerschutzabteilung der Behörde für Abwassermanagement und anderen verwandten Agenturen zusammenzuarbeiten, um die Einhaltung des Gewässerschutzgesetzes sicherzustellen und den Bau von drei Abwassersammelsystemen zu überwachen: Ein großangelegtes kommunales Abwassermanagementprojekt, ein Projekt zur Erhöhung der Strömungskapazität im Khlong Saen Saep und ein Abwasserdrainageprojekt. Drei weitere Bauprojekte sind für die nächs­ten fünf Jahre geplant: Ein Abwassersammelsys­tem für das Gebiet Khlong Lat Tanot, eine Abwasseraufbereitungsanlage im Bezirk Minburi und ein Abwassermanagementsys­tem im Bezirk Khlong Toei. Vizepremier Prawit forderte die zuständigen Behörden auf, dass das Projekt innerhalb dem vorgegebenen Zeitrahmen fertiggestellt wird.