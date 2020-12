Von: Björn Jahner | 03.12.20

BANGKOK: Die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) hat angekündigt, Ende dieses Jahres mit der Neugestaltung des Chong-Nonsi-Kanals im Bezirk Sathon nach dem Vorbild des berühmten Cheonggyecheon in Seoul zu beginnen.

Nach Aussage des stellvertretenden Bangkoker Gouverneurs Sakchai Boonma umfasst die erste Bauphase einen ein Kilometer langen Abschnitt des insgesamt 4,2 Kilometer langen Khlongs, der an die Sathon Road angrenzt. Die BMA habe Khun Sakchai folgend bereits einen Entwurf für einen Gehweg am Kanalufer ausgearbeitet. Im nächsten Schritt sollen sowohl die betroffene Bevölkerung als auch Gewerbetreibende eingeladen werden, ihre Ideen zur Umgestaltung des Gebietes mit einzubringen. Die Kosten für die Umgestaltung werden sowohl vom Staat als auch vom Privatsektor getragen. Während die BMA die Kosten für die Modernisierung der Abwasserkanäle, der Kanalisierung und der Abwasserbehandlungssysteme in dem Gebiet übernimmt, trägt die Privatwirtschaft die Landschaftsbaukosten.



Der Khlong Chong Nonsi dient vor allem dem Hochwasserschutz, um die Wassermassen bei Starkregenfällen aus den Bezirken Bang Rak, Sathon und Yan Nawa abzuleiten. Da jedoch regelmäßig Unmengen von illegal entsorgtem Hausmüll den Wasserabfluss behindern, sind die Ausbauarbeiten nach Aussage der BMA unausweichlich. Mit dem Ziel, das Khlong-Ufer zu einem Freizeit- und Erholungsgebiet zu entwickeln, soll es landschaftlich aufgewertet und mit verschiedenen Attraktionen in Zusammenarbeit mit der lokalen Geschäftswelt neugestaltet werden.