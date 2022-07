NAKHON NAYOK: Der Nationalpark Khao Yai in Nakhon Nayok im Nordosten der Zentralregion von Thailand hat seinen Wasserfall Haew Narok (Höllenschlucht), für zwei Monate geschlossen, nachdem zwei wilde Elefanten am Dienstag (26. Juli 2022) an dem beliebten Touristenziel in den Tod gestürzt waren.

Der Wasserfall wurde am Donnerstag zum Sperrgebiet erklärt und bleibt bis zum 30. September 2022 geschlossen, teilte der Leiter des Nationalparks Chaiya Huaihongthong der Presse mit.

Er erklärte, dass die häufigen Überschwemmungen in diesem Gebiet während der Regenzeit eine Gefahr für Touristen und Wildtiere darstellen, die sich in der Nähe der Wasserläufe aufhalten.

Außerdem mussten die Parkbeamten den Wasserfall für die Bergung der beiden Tierkadaver sperren, die dort nach sintflutartigen Regenfällen gefunden worden waren, so der Parkleiter.

Man geht davon aus, dass die Elefanten den 150 Meter hohen Wasserfall hinuntergestürzt sind. Seit 1986, als der erste Todesfall am Haew Narok verzeichnet wurde, sind dort mindestens 27 Elefanten tot aufgefunden worden. Haew Narok hat drei Stufen und ist der größte und höchste Wasserfall im Nationalpark Khao Yai.

Normalerweise ist der Wasserfall ab dem 1. August 2022 für zwei Monate geschlossen, damit sich die lokale Flora und Fauna erholen kann. Dieses Jahr wurde er jedoch vier Tage früher geschlossen.