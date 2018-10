Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

Bei Touristen sind die vielen kleinen Verkaufsstände und Straßenküchen in der Khao San Road beliebt. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Stadtverwaltung will die besonders bei Rucksacktouristen beliebte Khao San Road aufwerten und halbseitig zu einer Walking Street umgestalten.

Der Plan kommt vom stellvertretenden Gouverneur Sakonthee Patthiyakun, der in den letzten Monaten nach Vertreibung der Straßenhändler zur Tageszeit viel Kritik einstecken musste, nicht nur von den Verkäufern, sondern ebenso von ausländischen Touristen. Nach Angaben von Sakonthee sollen 88 Millionen Baht investiert werden, 44 Millionen für die Walking Street und weitere 44 Millionen für ein Dach, das Touristen vor Regen und Sonne schützt. Die Khao San soll wieder zu einem Wahrzeichen der Hauptstadt werden. Die Straße soll halb als Walking Street, halb für den Fahrzeugverkehr ausgebaut werden. Laut „Daily News“ soll bei der Umgestaltung in eine überdachte Fußgängerzone Granit verwendet werden. Entweder in der Mitte der 400 Meter langen Straße oder auf Seiten der Händler, die ab Spätnachmittag ihre Stände aufbauen dürfen, soll die Fahrspur für Autos entstehen.