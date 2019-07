Von: Redaktion DER FARANG | 23.07.19

BANGKOK: Laut dem Vizegouverneur Sakoltee Phattiyakul werden Straße und Bürgersteige auf die gleiche Höhe gebracht, auf der gesamten Strecke werden geschliffene Granitplatten verlegt.

Die Arbeiten werden im Oktober beginnen und im Februar abgeschlossen. Die Verbesserungen sollen auf die Ram Butree Road, die Sip Sam Hang Road und die Tani Road ausgeweitet werden. Die Stadtverwaltung will mit einer Investition von 48.4 Millionen Baht das Touristenziel Khao San Road renovieren und aufwerten. Auf der Khao San Road entstehen 240 feste Verkaufsstände, die alle ein bis zwei Jahre an Händler neu verteilt werden. An den Ständen dürfen von 9 bis 21 Uhr Waren verkauft werden. Mobile Einkaufswagen sind nach der Renovierung verboten.