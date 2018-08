Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.18

Zwei Backpacker in der Khao San Road. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Bezirksverwaltung Phra Nakhon hat den Händlern der Khao San Road und der Stadtverwaltung einen Kompromissvorschlag unterbreitet, nach dem die Verkäufer täglich von 16 bis Mitternacht ihre Stände aufbauen können.

Die von der Stadt erlassene neue Verordnung sieht den Verkauf von 18 Uhr bis Mitternacht vor. Dagegen laufen die Händler Sturm, weil Verkäufer, die von Tageseinnahmen leben, zu kurz kommen und erhebliche Einnahmeverluste haben. Laut dem Bezirksleiter Pongsathorn Siritham können entlang der 402 Meter der Khao San Road von der Chakrapong Road bis zur Tanao Road Stände in der Größe von 1 x 1,5 Metern aufgebaut werden. Die Verkaufszone soll in zwei Bereiche unterteilt werden: Essen und Non-Food. An beiden Seiten der Khao San müssen 30 Meter Straße für Anlieferer freibleiben. Für die Straße sind seit 2016 insgesamt 234 Anbieter registriert. Der Kompromissvorschlag wird jetzt der Stadtverwaltung zur Genehmigung vorgelegt.