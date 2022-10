Von: Björn Jahner | 26.10.22

BANGKOK: Gespenstische Stimmung wird am kommenden Montag (31. Oktober 2022) in Bangkoks weltbekannter Amüsiermeile Khao San Road herrschen, wo die lokalen Unternehmen ein großes Halloween-Festival veranstalten, dass sowohl einheimische als auch ausländische Touristen anziehen soll.

Die Khao San Business Association kündigte am Dienstag (25. Oktober 2022) an, dass sie hofft, dass das „Khao San Halloween Festival 2022“ am kommenden Montag den Tourismus in dem Viertel ankurbeln wird. Höhepunkt ist ein großer Halloween-Kostümwettbewerb.

Foto: epa/Diego Azubel

Sanga Ruangwattanakul, Präsident des Verbandes, sagte gegenüber der Presse, der Halloween-Kostümwettbewerb solle die Veranstaltung noch lustiger und bunter machen. Zu gewinnen gibt es Geldpreise in Höhe von 10.000, 6.000 und 4.000 Baht für die drei gruseligsten Kostüme und jeweils 1.000 Baht für fünf „nicht so gruselige“ Geister.

Die Organisatoren nehmen ab 18.00 Uhr die Anmeldungen für den Kostümwettbewerb entgegen, nachdem die Feierlichkeiten um 17.00 Uhr begonnen haben, fügte Khun Sanga hinzu.

Foto: epa/Rungroj Yongrit

Die Besucher können sich nicht nur an den lustigen Kostümen der Teilnehmer erfreuen, sondern sollten auch darauf gefasst sein, dass thailändische und ausländische „Geister“ sie an jeder Straßenecke erschrecken werden“, so Khun Sanga.

Er fügte hinzu, dass viele Restaurants und Bars darüber hinaus „besonders gruselige“ Selfie-Spots einrichten werden, wie z. B. die „Dark Knight City“ der Buddy Beer Bar, der „Bloody Mary Graveyard“ des One Shop, „K-Pop Halloween“ des Mun-se shop und „Caper Ghost“ des The Club.