Von: Björn Jahner | 31.12.20

BANGKOK: Gewerbetreibende in der weltbekannten Khao San Road rufen die Regierung und Metropolverwaltung Bangkok (BMA) auf, die in dem Viertel ansässigen Unternehmen zu unterstützen und den Beginn der nächtlichen Sperrstunde um eine Stunde nach hinten auf 1 Uhr morgens zu verschieben, nachdem die Maßnahmen zur Ankurbelung des Inlandstourismus in der Khao San Road nicht den erhofften Erfolg erzielt hatten.

Zwar hatte der Besuch von Premierminister Prayut Chan-o-cha im Oktober für einen kurzzeitigen Hype gesorgt, um die Kampagne „Sawasdee Khao San“ bekannt zu machen, doch im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten, als in dem Backpacker-Viertel noch Jahreseinnahmen von einer Milliarde Baht erzielt wurden, sei die Khao San Road nur noch ein Schatten ihrer selbst, betonen die in der Meile ansässigen Geschäftsleute.



Auch wenn thailändische Nachtschwärmer in das Viertel strömen, ist das eigentliche Problem, dass die Straße seit dem Ausbleiben der internationalen Touristen, die hier Massagen besuchten oder bei den ansässigen Händlern Souvenirs, Schmuck und Bekleidung kauften, tagsüber regelrecht verwaist ist und sich erst nach Einbruch der Dunkelheit mit Leben erfüllt. Herrschte in Vor-Corona-Zeiten rund um die Uhr Betrieb in dem Viertel, präsentiert sich die Khao San Road heutzutage bis 17 Uhr menschenleer, weshalb der Großteil der betroffenen Händler finanziell nicht in der Lage ist, ihr Warenangebot an die neue Marktsituation beziehungsweise an den Geschmack inländischer Besucher anzupassen.



Um der Khao San Road ein neues Image zu verschaffen, das Inlandstouristen anziehen soll, haben die Geschäftsleute kürzlich das Projekt „Go to Khao San 2435“ ins Leben gerufen. Im Rahmen der Kampagne sollen abwechslungsreiche Street-Art-Veranstaltungen und weitere Aktivitäten veranstaltet werden, um mehr einheimische Besucher auch tagsüber in das Viertel zu locken.