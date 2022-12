Von: Björn Jahner | 21.12.22

BANGKOK: Nach der Rückkehr der ausländischen Touristen brummt in der Khao San Road wieder das Geschäft. Allerdings leiden viele Geschäftsinhaber in Bangkoks Backpacker-Paradies unter Personalmangel, da die Besucherzahlen stark gestiegen sind.

Die Hotels, Bars und anderen Geschäfte in der Khao San Road, die im Zuge der Corona-Krise fast drei Jahre lang verwaist war, präsentieren sich zum Beginn der thailändischen Hochsaison fast wieder genauso geschäftig, wie vor der Pandemie.

Sanga Rueangwattnakun, Präsident der Khaosan Road Business Association, erklärte gegenüber der Presse, dass die lokalen Geschäftsbetreiber immer noch zu wenig Personal haben, nachdem die meisten Angestellten während der Pandemie entlassen wurden oder ihren Arbeitsplatz verließen.

Zu den anderen beliebten Reisezielen des Landes, die mit einem ähnlichen Arbeitskräftemangel konfrontiert sind, gehört Phuket, wo die lokale Tourismusbranche in diesem Monat mehr als 17.000 offene Stellen meldete. Jetzt, da für das erste Quartal 2023 ein Anstieg der Ankünfte erwartet wird, wächst die Sorge, dass die Branche nicht in der Lage sein wird, mit den Besucherströmen Schritt halten zu können.

Während der Fußballweltmeisterschaft 2022 strömten ausländische und thailändische Besucher in die Khao San Road, um die Spiele auf riesigen Bildschirmen zu verfolgen, während in der ganzen Ausgehmeile wieder geschäftige Normalität einkehrte.

Sechs Monate, nachdem Thailand im Juni die Covid-19-Beschränkungen aufgehoben hat, berichten die Khao-San-Betreiber, dass das Geschäft wieder 90 bis 95 Prozent des Vor-Pandemie-Niveaus erreicht hat.

Besonders zum anstehenden Jahreswechsel strömen ausländische Touristen wie auf Ameisenpfaden in die Khao San Road, davon etwa 70 Prozent aus westlichen Ländern. In diesem Jahr seien jedoch fast alle Touristen, die in dem Backpacker-Hotspot übernachten, aus dem Westen, informierte Khun Sanga.

Er vermutet, dass die Energie- und Lebenshaltungskostenkrise in Europa es für sie zu teuer gemacht hat, in diesem Winter in ihren eigenen Ländern zu bleiben. Thailändische Reiseziele wie die Khao San Road bieten erschwingliche Unterkünfte für den Winter, betonte er und fügte hinzu, dass er mit jedem Tag, an dem das neue Jahr näher rückt, mit größeren Menschenmengen rechnet.