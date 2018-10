Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.18

Von 18 Uhr bis Mitternacht dürfen die Händler in der Khao San Road wieder ihre Verkaufsstände aufbauen. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Stadtverwaltung hat ihr striktes Verbot, Händler von den Fußwegen der Khao San Road zu verbannen, gelockert. Jetzt können sie ihre Waren dort von 18 Uhr bis Mitternacht verkaufen.

Die Entscheidung, einigen Händlern zu erlauben, auf den Gehwegen zu bleiben, solle den Tourismus und die Wirtschaft fördern, sagte der stellvertretende Gouverneur Sakoltee Phattiyaku am Mittwoch. Das Verbot hatte die Khao San Vendors Association heftig kritisiert, weil Händler erhebliche Einnahmeverluste hinnehmen müssten. Der Vizegouverneur will die 400 Meter langen Khao San Road und die Fußwege verschönern und mehr Platz für Verkäufer schaffen. Der 88-Millionen-Baht-Plan wurde Anfang des Monats von der Stadtverwaltung genehmigt und soll innerhalb von vier Monaten umgesetzt werden. So soll das Bodenniveau angepasst werden, um den Fußweg und die Straße auf die gleiche Höhe zu bringen. Die neue Khao San Road wird in Zonen eingeteilt für Läden, Verkaufsstände und als Einbahnstraße.