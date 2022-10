BANGKOK: In der weltbekannten Amüsiermeile Khao San Road werden nach der Halloween-Massenpanik in Seoul mit mehr als 150 Toten die Sicherheitsvorkehrungen während des heutigen Halloween-Festivals in Bangkok erhöht.

Etwa 20.000 Besucher werden heute Abend in der Khao San Road erwartet, sagte der Präsident der Khaosan Road Business Association, Sanga Ruangwattanakul gegenüber der Presse.

Die örtlichen Unternehmen werden eng mit der Polizei, den Behörden und Freiwilligen zusammenarbeiten, damit die Sicherheit in dem überfüllten Gebiet gewährleisten wird, informierte er.

Lesen Sie auch: Massenpanik bei Halloween-Partys in Seoul

Khun Sanga erklärte, dass Krankenwagen für eventuelle Notfälle bereitstehen würden, und fügte hinzu, dass die Khaosan Road in der Vergangenheit mit viel größeren Menschenmengen sicher umgegangen sei: „Die Sicherheit von 20.000 Besuchern zu gewährleisten ist kein Problem, da die Khaosan Road während des Songkran-Festivals von mehr als 50.000 Menschen besucht wird.“

Er fügte hinzu, dass entlang der Straße Hinweisschilder in Thai, Englisch und Chinesisch aufgestellt werden, die auf die Sicherheitsvorkehrungen aufmerksam machen sollen.

Khun Sanga wies auch darauf hin, dass die Khaosan Road anders angelegt ist als der südkoreanische Stadtteil Itaewon, in dem es am Samstagabend zu der tödlichen Massenpanik kam.

„Der Itaewon-Bezirk hat einen unebenen Boden und eine 6 Meter breite Straße, während die Khaosan Road flach und mehr als 14 Meter breit ist“, erklärte er.

Er führte fort, dass die Besucher sich auf der Khaosan Road ihrer Sicherheit sicher sein könnten und lud sie ein, Halloween-Kostüme zu tragen und an der internationalen Party teilzunehmen.

Die Zahl der Todesopfer der Halloween-Massenpanik in Seoul ist bis Sonntagabend auf 153 gestiegen. Zwei Drittel der Getöteten waren Frauen, und 80 Prozent der Opfer waren zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Unter den Opfern war auch eine Thailänderin, wie die Königlich Thailändische Botschaft in Südkorea am Sonntag bestätigte.