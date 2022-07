Khao San Road: BMA gegen Cannabishubplan

Von: Björn Jahner | 05.07.22

Cannabis-Cafe in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hat die Forderungen der Geschäftsinhaber der Khao San Road zurückgewiesen, die die weltbekannte Backpackermeile zum offiziellen „Cannabishub“ der thailändischen Hauptstadt entwickeln möchten.

Der stellvertretende Gouverneur von Bangkok Jakkapan Phiewngam teilte der Presse mit, es sei unwahrscheinlich, dass der berühmte Touristen-Hotspot als Thailands Cannabisdrehscheibe positioniert werde, da sich in seiner Nähe viele Schulen und Tempel befinden.

Außerdem, so Khun Jakkapan, könne nur das Gesundheitsministerium den Cannabishandel regulieren, nicht die BMA.

Khun Jakkapan wies darauf hin, dass das Image der Nation leiden könnte, wenn die Khao San Road zu einem Cannabiszentrum entwickelt wird, weil es keine Vorschriften gibt, die sicherstellen, dass alle verkauften Produkte sicher und von hoher Qualität sind.

Der stellvertretende Gouverneur sagte, dass die BMA das Gesetz zur Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Ordnung des Landes (1997) befolgen wird, um sicherzustellen, dass der Verkauf von Cannabisprodukten nicht den Ruf der Hauptstadt ruiniert.

Lesen Sie auch: Khao San Road soll Cannabis-Hub werden

Gegenwärtig müssen Verkäufer und Standbesitzer, die Produkte auf Cannabisbasis verkaufen wollen, diese bei ihren örtlichen Bezirksämtern registrieren lassen. Produkte, die bei den Behörden registriert sind, dürfen ohne die Genehmigung des Bezirksamtes in keiner Weise verändert werden.

Er erinnerte die Bevölkerung daran, dass es nach wie vor illegal ist, mit Cannabis versetzte Lebensmittel und Getränke öffentlich zu verkaufen, und fügte hinzu, dass die Strafverfolgungsbehörden der Stadt angewiesen wurden, alle Bezirke der Hauptstadt nach solchen Produkten zu durchkämmen, insbesondere in der Nähe von Schulen.

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt äußerte sich ebenfalls besorgt über die Werbung für Cannabis in der Stadt und sagte, dass Videos in sozialen Netzwerken, die Verkäufer beim offenen Verkauf zeigen, letztlich dem Ruf der Stadt schaden könnten.

Er forderte die zuständigen Behörden auf, verstärkt öffentliche Bekanntmachungen zu verbreiten, um die Menschen vom Freizeitkonsum von Cannabis abzuhalten, und warnte die Öffentlichkeit davor, dass der Freizeitkonsum in Thailand immer noch als illegal gilt.

Sanga Ruengwattanakul, Präsident der Khao San Road Businesses Association, sagte, die Regierung dürfe die Gelegenheit nicht verpassen, Cannabis zur Förderung des Tourismus einzusetzen.

Um die negativen Auswirkungen der Legalisierung auf die Gesellschaft zu begrenzen, sollte die Regierung stattdessen auf eine Ausweiskontrolle an den Verkaufsstellen drängen, um den Verkauf an Minderjährige zu unterbinden, und von den Verkäufern und Ladenbesitzern verlangen, dass sie Platz für den Konsum zur Verfügung stellen, da das Rauchen in der Öffentlichkeit illegal ist.

Khun Sanga sagte, dass die Khao San Road eine wichtige Rolle bei der Förderung eines verantwortungsvollen Cannabiskonsums unter ausländischen Touristen spielen könnte und forderte Touristenzentren wie Pattaya und Phuket auf, einen ähnlichen Schritt zu unternehmen.