Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.18

Verkaufsstände in der Khao San Road. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Händler der Khao San Road haben sich zum zivilen Ungehorsam entschlossen und wollen ab Montag ihre Waren auch tagsüber verkaufen.

Das hat die Vorsitzende der Khao San Road Street Vendors Association, Yada Pornpetrumpa, am Sonntag verkündet. Die Händler wollen am Montag um 11.30 Uhr zum Rathaus der Hauptstadt marschieren, um die Erlaubnis zu erhalten, ihre Waren während des Tages zu verkaufen. Die Stadtverwaltung hat den Straßenhändlern seit dem 1. August den Handel am Tag untersagt, sie dürfen nur von 16 Uhr bis Mitternacht ihre Stände aufbauen. Dieses Zeitlimit bedeute für Tageshändler einen enormen Einkommensrückgang, vor allem, weil sie ihre Stände um 20 Uhr an Verkäufer abgeben müssten, die nachts verkaufen, erklärte Yada. Jetzt hätten Tagesverkäufer Einnahmen von täglich nur 500 bis 1.000 Baht.