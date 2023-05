Von: Björn Jahner | 28.05.23



HUA HIN: Die nächsten Termine für die Besteigung des Aussichtspunkts Khao Lom Muak in Prachuap Khiri Khan wurden von der Militäreinheit Wing 5 bekanntgegeben.

Wenn das Wetter es zulässt, wird der Aussichtspunkt am langen Wochenende von Samstag, 3. Juni bis Montag, 5. Juni 2023 geöffnet sein.



Khao Lom Muak bietet einen der spektakulärsten Ausblicke auf Ao Manao und die Umgebung. Der Aussichtspunkt ist nur zu bestimmten Zeiten im Jahr geöffnet, in der Regel an nationalen Feiertagen oder an langen Wochenenden.



Khao Lom Muak ist etwa 250 Meter hoch und bietet eine spektakuläre Aussicht auf die umliegenden Strände und das Meer. Er ist auch Heimat einer Vielzahl von Tierarten wie Affen, Eidechsen und Vögeln, die in den dichten Wäldern auf dem Gipfel leben. Der Berg ist ein wahres Naturparadies, das für seine Schönheit und seine unberührte Umgebung geschätzt wird.



Um den Gipfel von Khao Lom Muak zu erreichen, gibt es zwei Hauptwege. Der erste Weg ist eine Treppe mit 395 Stufen, die den Besuchern eine schöne Aussicht auf das Meer bietet, während sie den Berg hinaufsteigen. Der zweite Weg ist etwas herausfordernder und führt durch den Wald, der den Berg bedeckt. Beide Wege sind jedoch relativ einfach und für die meisten Besucher gut machbar.

Oben auf dem Berg gibt es ein kleines Denkmal zu Ehren von König Rama VI. Für diejenigen, die Abenteuer suchen, gibt es auch eine Seilrutsche am Fuße des Berges, die den Besuchern eine aufregende Fahrt durch die Baumwipfel bietet.



Dies ist eine großartige Möglichkeit, die natürliche Schönheit der Gegend aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Der Eintritt an den Besuchertagen ist frei und setzt eine Anmeldung vor Ort von 06.00 bis 10.00 Uhr voraus. Halten Sie einen Reisepass oder Führerschein bereit, den Sie gegen eine Eintrittskarte eintauschen können.