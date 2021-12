Khao Kheow Open Zoo: Zelten und nachtaktive Tiere beobachten

Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.21

SI RACHA: Der Khao Kheow Open Zoo in der Provinz Si Racha bereitet in der Provinz Chonburi an der Ostküste Thailands heißt Touristen zum neuen Jahr willkommen und bietet ihnen die Möglichkeit zum Zelten in dem ca. 2.000 Hektar großen Tierpark, damit sie das Leben und das Verhalten von Wildtieren in der Nacht von ihrem Zelt aus aus nächster Nähe beobachten können.

Direktor Tewin Rattanawongsawat sagte gegenüber der Presse, dass die Khao Kheow Night Safari vor über 10 Jahren eröffnet wurde und nun in eine neue Nachtattraktion umgewandelt wird.

Touristen, so führte er fort, würden von der Vielfalt der Wildtiere, darunter Stern- und Wildhirsch-Herden sowie Gazellen, die von Natur aus nachtaktiv sind, begeistert sein.

Das Nachtzelten beginnt am kommenden Freitag (24. Dezember) und ist im Einklang mit den Seuchenschutzbestimmungen auf eine begrenzte Teilnehmerzahl pro Nacht beschränkt.

An Silvester (31. Dezember) wird der Zoo außerdem eine Neujahrsfeier veranstalten, bei der auf einer großen Leinwand ein Film mitten in der Wildnis des weitläufigen Parks – nahe dem großen Naturteich der Anlage – gezeigt wird.

Der Preis für Erwachsene beträgt 590 Baht pro Person und 250 Baht pro Kind. Für Kinder unter fünf Jahren ist der Eintritt frei.