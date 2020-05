Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.20

Um die weltweit gesunkene Nachfrage an Neuwagen zu kompensieren, sollen in den Produktionsstätten thailändischer Kfz-Zulieferer fortan auch medizinische Geräte oder Flugzeugteile gefertigt werden. Foto: Line Today

BANGKOK: Der Club der KFZ-Zulieferer im Verband der thailändischen Industrie (FTI) arbeitet an einer Studie mit dem Ziel, in den Produktionsstätten medizinische Geräte oder Flugzeugteile herzustellen.

Seit dem Ausbruch von Covid-19 ist die Nachfrage in der Automobil- und Autoteileindustrie erheblich zurückgegangen. Viele Betriebe schlossen monatelang, Beschäftigte wurden entlassen. Laut Pinai Sirinakorn, dem Vorsitzenden des FTI-Clubs, untersucht die Gruppe die Verlagerung der KFZ-Zulieferer auf andere Industrien wie medizinische Geräte und Flugzeugteile. Der Club will seine Mitglieder dabei unterstützen, ihre Unternehmen so anzupassen, dass sie überleben und auf lange Sicht weiterarbeiten können.

Nach Angaben des FTI gibt es in Thailand etwa 2.000 Autoteilefirmen, von denen 700 bis 800 Clubmitglieder sind. Die Unternehmen produzieren 80 Prozent der Teile für globale Automobilhersteller und 20 Prozent für den Servicebereich. Thailands Autobauer werden nach einem Bericht der „Bangkok Post“ in diesem Jahr die prognostizierte 1-Millionen-Einheiten-Schwelle nicht erreichen, es wird ein Rückgang um bis zu 50 Prozent gegenüber 2019 erwartet.