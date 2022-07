UBON RATCHATHANI: Mindestens 10.000 Einheimische und Touristen erlebten am Mittwochabend im Wat Si Ubon Rattanaram in Ubon Ratchathanis Bezirk Mueang eine spektakuläre Kerzenprozession zum Beginn der buddhistischen Fastenzeit.

Die Prozession begann um 19.00 Uhr auf der Upparat Road im Unterbezirk Nai Mueang und umfasste eine Parade riesiger Wachsskulpturen von Buddha-Abbildungen und hinduistischen Fabelwesen, eine traditionelle Tanzvorführung sowie eine Licht- und Klangakrobatik-Show mit mehr als 2.000 Darstellern.

Foto: The Nation

Kerzenprozessionen werden von Buddhisten in ganz Thailand veranstaltet. Sie markieren den Beginn der buddhistischen Fastenzeit und der Regenzeit. Das Khao-Phansa-Fest findet unmittelbar nach dem Asanha-Bucha-Tag statt, der bei Vollmond im achten Mondmonat begangen wird und an den Tag erinnert, an dem Buddha seine erste Predigt an seine ersten fünf Schüler nach seiner Erleuchtung hielt. Asanha-Bucha fand dieses Jahr am Mittwoch (13. Juli 2022) statt, Khao Phansa findet am heutigen Donnerstag (14. Juli 2022) statt.

Zum Beginn der buddhistischen Fastenzeit bringen Buddhisten riesige Wachskerzen in die Tempel. Ursprünglich sollten die Kerzen den Mönchen Licht für das Studium der heiligen Schriften spenden, die während der dreimonatigen buddhistischen Fastenzeit ihren Tempel nicht verlassen dürfen, damit sie sich ganz auf das Studium konzentrieren können. Im Laufe der Zeit wurden die Kerzen immer kunstvoller, indem sie zu verschiedenen Kreaturen geschnitzt und mit Blumen verziert wurden, was in vielen Provinzen Wettbewerbe für Wachsskulpturen und Blumenparaden auslöste.

Foto: The Nation

In Ubon Ratchathani Wird die große Kerzenprozession bereits seit 121 Jahren veranstaltet, weshalb sie in den letzten Jahrzehnten zu einer bekannten Touristenattraktion herangewachsen ist, die sowohl inländische als auch ausländische Besucher in ihren Bann zieht.

Ubon Ratchathanis Gouverneur Phongrat Phiromrat teilte am Mittwoch der Presse mit, dass Kulturbotschafter aus Vietnam, Laos, Indien und Japan an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen.