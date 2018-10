SINGAPUR (dpa) - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber hat ihr zweites Gruppenspiel beim Saisonfinale in Singapur gewonnen und am Freitag die Chance auf den Halbfinaleinzug.

Die Wimbledonsiegerin setzte sich am Mittwoch gegen US Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan 6:4, 5:7, 6:4 durch. Zwei Tage zuvor hatte die Kielerin gegen die Niederländerin Kiki Bertens verloren. Zum Vorrundenabschluss am Freitag trifft die Nummer zwei der Welt auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens. Kurz vor den WTA-Finals hatte sich Kerber überraschend von ihrem Trainer Wim Fissette getrennt, einen Nachfolger will sie erst nach dem Turnier präsentieren.