Von: Björn Jahner | 18.07.22

PATTAYA: Zwei Läufer aus Kenia gewannen am Sonntag (17. Juli 2022) sowohl den Marathon als auch Halbmarathon im Rahmen der internationalen Laufveranstaltung „Pattaya Marathon 2022“.

Am frühen Sonntagmorgen strömten Tausende von Läufern zum Einkaufszentrum Terminal 21 Pattaya, wo der Startschuss zum „Pattaya Marathon 2022“ fiel.

Am letzten Tag des Rennens gab es zwei Veranstaltungshöhepunkte: den Vollmarathon und den Halbmarathon. Der Vollmarathon war 42 Kilometer lang und wurde um 03.30 Uhr morgens mit 1.200 Läufern gestartet. Der Halbmarathon, der von Pattayas Bürgermeister Poramese Ngampichese offiziell eröffnet wurde, war etwa 20 Kilometer lang und wurde um 05.10 Uhr mit 2.300 Läufern gestartet.

Der Sieger des Vollmarathons, Connelius Kibiwott aus Kenia, überquerte die Ziellinie in etwa 2.28.34 Stunden, knapp gefolgt von dem russischen Läufer Sergei Zyrianov in 2.30.36 Stunden und dem thailändischen Läufer Weerapong Wongsa in 2.45.19 Stunden.

Beim Vollmarathon der Frauen belegte die Thailänderin Nateewan Rattanaphan in 3.32.08 Stunden den ersten Platz, gefolgt von Chotika Chaitanee in 3.39.36 Stunden und Panachol Wangkahad in 3.46.33 Stunden.

Kurz danach passierte ein weiterer Läufer aus Kenia – John Muruirui – die Ziellinie des Halbmarathons in 1.08.25 Stunden und holte sich damit den Sieg, gefolgt von Kindu Sewmehon aus Äthiopien in 1.08.30 Stunden und Kipchirchir Lel aus Kenia in 1.11.43 Stunden.

Beim Halbmarathon der Frauen siegte Lodkeo Inthakoumman aus Laos in 1.23.14 Stunden, gefolgt von Ornanong Wongsorn aus Thailand in 1.26.02 Stunden und Dimity Lee Duke aus Australien in 1.28.33 Stunden.

Der „Pattaya Marathon 2022“ wurde als großer Erfolg für Pattaya gewertet, da er das Image der Stadt als „Sportstadt von Weltrang“ gestärkt hat und Läufer aus der ganzen Welt mit zahlreichen Auszeichnungen anzog.

Videoreporter Hotte Flink berichtet auf seinem YouTube-Kanal Pattaya Inside live mit mehreren Beiträgen vom „Pattaya Marathon 2022“.