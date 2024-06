Von: Redaktion (dpa) | 10.06.24

Kelly Clarkson, Popsängerin aus den USA, nimmt an den 54. ACM Awards 2019 in der MGM Grand Arena in Las Vegas, Nevada teil. Foto: Debby Wong/Zuma Wire/dpa

NEW YORK: Die Sängerin will viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. Das hat auch Einfluss auf ihre Jobs, wie sie nun erzählt.

US-Sängerin Kelly Clarkson will mit ihren Kindern viel gemeinsame Zeit verbringen und berücksichtigt das nach eigener Darstellung auch bei ihrer Jobwahl. «Ich wollte ein Leben für uns», sagte die 42-Jährige dem Branchenportal «Entertainment Tonight». Sie und ihre Kinder «genießen jeden Tag den Park und wir genießen einander», erklärte sie.

Die «Because of You»-Sängerin hat mit ihrem früheren Ehemann Brandon Blackstock eine Tochter, die am Mittwoch zehn wird, und einen acht Jahre alten Sohn. «Als Mutter - die Leute verstehen das - hat man nur so viel Zeit, bis sie nicht mehr mit einem abhängen wollen», erklärte sie.

Clarkson war vergangenes Jahr mit ihren Kindern von Los Angeles nach New York gezogen, wo seitdem auch ihre Talkshow, die «Kelly Clarkson Show», aufgenommen wird. Sie habe ihren Kindern versprochen, «so viel da zu sein, wie ich irgendwie kann», erklärte Clarkson. Dies sei auch der Grund, warum sie derzeit ausschließe, Jurorin in der Musikshow «American Idol» zu werden, da diese in Los Angeles gedreht wird.