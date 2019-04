Von: Redaktion DER FARANG | 07.04.19

Bei einem Unfall wurde ein Leser verletzt und beklaut:

Es geschah an einem Montag gegen 18.50 Uhr, als ich von Patong in Richtung Kathu unterwegs war. Ich befuhr die linke Spur, als mich plötzlich, ohne Vorwarnung, ein Minibus von meiner Spur abdrängte, mich seitlich rammte und zum Sturz brachte. Ich hatte Glück im Unglück, denn dieser Fahrer drängte mich auf einen Betonpfeiler zu, den ich mit viel Glück verfehlte. Binnen 10 Minuten waren Rettungssanitäter und Polizei am Unfallsort. Die Rettungssanitäter halfen die Wunden zu reinigen und transportierten mich ins Patong- Spital. Davor wurde mir zugesichert, dass ich meinen Helm am Unfallort lassen könne, da mein Motorrad zur Polizeistation Patong transportiert werden würde. End-Resümee: Knöchelbruch, Schürfwunden und eine sehr schmerzhafte Rippenprellung. Zwei Tage später suchte ich in Begleitung die besagte Polizeistation auf, um mein Motorrad abzuholen. Interessanterweise war mein Unfallhelm verschwunden. Ebenfalls der zweite, der im Helmfach unter der Sitzbank verstaut war. Den Schlüssel hatte nur die Polizei. Ich möchte niemanden beschuldigen aber es liegt wohl auf der Hand, wer die Helme entwendet hat. Daher mein Tipp bei einem Unfall: Keine Wertgegenstände, wenn man einen Motorradhelm dazuzählen darf, am Unfallort hinterlassen!

Armin Geissler, Phuket

