Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.23

Ein Auto fährt auf der Straße des Skigebiets Sudelfeld in Oberbayern an Schneeresten am Straßenrand vorbei. Wegen Orkanböen in Folge des Sturmtiefs «Zoltan» wurde das Skigebiet vorübergehend geschlossen. Foto: Uwe Lein/dpa

BERN: In der Schweiz bleibt die Hoffnung auf weiße Weihnachten für viele unerfüllt, ähnlich wie in Deutschland. Nach dem Abzug des Sturmtiefs "Zoltan" erwartet das Land mildes und feuchtes Wetter. MeteoSchweiz, das schweizerische Pendant zum Deutschen Wetterdienst, prognostiziert für die Festtage nasses und windiges Wetter. "Es scheint, als wäre Schnee zu Weihnachten in der Schweiz genauso selten geworden wie in Deutschland", so ein Meteorologe von MeteoSchweiz.

Die Verkehrslage in der Schweiz hat sich nach dem Sturm etwas entspannt. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) melden, dass die meisten Sturmschäden behoben sind und der Zugverkehr wieder planmäßig läuft. Jedoch sind die Züge aufgrund der bevorstehenden Feiertage stark ausgelastet.

Auf den Straßen war am Tag vor Heiligabend viel Verkehr, aber größere Staus blieben aus. Besonders auf den Autobahnen im Süden des Landes, beispielsweise zwischen Zürich und Genf, kam es zu Verkehrsverzögerungen. In den Bergregionen, wie dem Berner Oberland, ging der Verkehr aufgrund des Wetters nur schleppend voran.

Obwohl sich Sturmtief "Zoltan" mittlerweile Richtung Osten verabschiedet hat, bleibt die Schweiz im Einflussbereich wechselhafter Wetterbedingungen. Es wird erwartet, dass es über die Feiertage immer wieder zu Niederschlägen kommt, teils als Schnee in höheren Lagen. Starke Tauwettereinflüsse setzen ein, vor allem in den Alpenregionen.

An Heiligabend dominieren milde Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad, mit häufigen Regenfällen, die insbesondere in den Bergregionen intensiver ausfallen könnten. "Die angespannte Situation mit Dauerregen und teilweise Hochwasser bleibt bestehen", warnt MeteoSchweiz.

Auch in den darauffolgenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft, mit milden Temperaturen aufgrund der Zufuhr atlantischer Luftmassen. Die Schneefallgrenze bleibt zunächst oberhalb der Gipfellagen, sinkt aber gegen den zweiten Weihnachtstag hin auf etwa 1000 Meter. Im Süden der Schweiz hingegen könnte es trockener bleiben mit gelegentlichen Sonnenschein.

Der Wind bleibt bis zum zweiten Weihnachtstag ein Thema, mit der Gefahr starker Böen, insbesondere in exponierten Lagen. Autofahrer werden gewarnt, ihre Geschwindigkeit den Wetterbedingungen anzupassen und besonders auf Brücken und in Bergregionen vorsichtig zu sein. Der Touring Club Schweiz (TCS) erwartet bis Samstagnachmittag erhöhten Reiseverkehr, aber ruhigere Straßen am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtstag. Ab dem Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages rechnet man wieder mit mehr Verkehr.

Insgesamt präsentiert sich das Weihnachtswetter in der Schweiz ähnlich wie in Deutschland: mild, nass und windig, mit wenig Hoffnung auf eine weiße Weihnacht.