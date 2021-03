Keine Wasserschlachten zu Songkran

BANGKOK: Wasserschlachten, das gegenseitige Beschmieren mit Puder und Schaumpartys sind während des Songkran-Festes im nächsten Monat nicht erlaubt, teilte Kulturminister Itthiphol Khunpluem am Dienstag mit.

Die Menschen sollten sich beim thailändischen Neujahrsfest auf die traditionellen Aspekte konzentrieren, wie z.B. den Besuch von Tempeln, das vorsichtige Übergießen der Buddha-Statuen mit Wasser, das respektvolle Reinigen der Hände von älteren Personen mit Wasser und das Bitten um deren Segen. Wasserschlachten hingegen würden das Risiko einer Covid-19-Infektion erhöhen. Der Minister fügte hinzu, dass die Khao San Road für die Songkran-Feierlichkeiten für den Verkehr gesperrt werden dürfe, aber Wasserschlachten seien nicht erlaubt. Straßenumzüge mit Festwagen könnten in jeder Provinz bei begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Die vorgeschlagenen Lockerungen für Songkran werden bei einem Treffen des CCSA am Freitag diskutiert, sagte Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha.

Ronnakit Ekkasing, stellvertretender Bürgermeister von Pattaya, kündigte am Dienstag das „Thailand Wonder Wave 2021 Songkran-Wanlai Festival" an, das als das größte Musikereignis in Pattaya seit dem Ausbruch von Covid-19 Anfang letzten Jahres angepriesen wird. Die Veranstaltung zielt darauf ab, den lokalen Tourismus anzukurbeln. Sie findet unter strengen Seuchenkontrollmaßnahmen mit 70 Bands und Künstlern im Ramayana-Wasserpark vom 15. bis 19. April statt. Die Besucher können die Konzerte und Attraktionen des Wasserparks genießen, bis spät in die Nacht hinein.