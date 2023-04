BANGKOK: Seit dem Beginn der Razzien gegen chinesische Triaden in Thailand im November letzten Jahres wurden strengere Hintergrundkontrollen für Antragsteller der „Thailand Elite Cards“ eingeführt, sagte der Präsident der Thailand Privilege Card Co Ltd, Manatase Annawat, am Freitag (31. Mrz. 2023).

Neben einer Reihe Privilegien erlauben die Karten es den Inhabern, bis zu 20 Jahre in Thailand zu bleiben und die Einwanderungskontrollen zu umgehen.

Die Hintergrundüberprüfungen dauern jetzt 45 bis 90 Tage, sagte er und fügte hinzu, dass die Einwanderungsbehörde strengere Überprüfungen der Antragsteller für die Karten gefordert habe, die je nach Typ zwischen 600.000 und 2 Millionen Baht kosten.

Nachdem der mutmaßliche Triadenboss Chaiyanat „Tuhao“ Kornchayanant im vergangenen November in Bangkok verhaftet wurde, machte sich die Sorge über frei in Thailand operierende chinesische Verbrecherbanden breit. Er hatte die thailändische Staatsbürgerschaft durch Heirat erhalten.

Kurz darauf wurden mehrere chinesische Staatsangehörige verhaftet, die angeblich zu seinem Netzwerk gehörten, sowie mehr als 100 thailändische Polizei- und Einwanderungsbeamte, die im Verdacht standen, das Gesetz zu brechen, um chinesischen Kriminellen zu helfen, in Thailand zu leben.

Thailand Privilege Card hat keine Beweise dafür gefunden, dass chinesische Kriminelle die Karten gekauft haben, um in Thailand zu leben, sagte Khun Manatase.

Das Unternehmen plant, den Verkauf der Karten an wohlhabende ausländische Staatsangehörige zu erhöhen. Khun Manatase zufolge soll die Zahl der verkauften Karten bis zum Beginn des Steuerjahres 2025, das am 1. Oktober 2024 beginnt, von derzeit 24.000 auf 50.000 verdoppelt werden.

Etwa 38 Prozent der derzeitigen Karteninhaber sind chinesische Staatsangehörige, gefolgt von japanischen (8 Prozent), amerikanischen (6 Prozent) und britischen Staatsangehörigen (6 Prozent).

Das Unternehmen strebt an, die Zahl der Karteninhaber in diesem Geschäftsjahr auf 30.000 zu erhöhen, so Khun Manatase. Das Geschäftsjahr endet am 30. September.

Er erklärte, dass mehr Karten an russische Staatsangehörige verkauft werden sollen, da Thailand zu einem Zufluchtsort für Menschen geworden ist, die vor wirtschaftlichen Turbulenzen und Konflikten fliehen.

Khun Manatase geht davon aus, dass der Verkauf von Thailand Elite Cards in diesem Steuerjahr Einnahmen in Höhe von 6 bis 7 Milliarden Baht generieren wird und dass die Karteninhaber zusätzlich 3 Milliarden Baht ausgeben werden.

Es wird erwartet, dass in diesem Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Thailand Elite-Karteninhaber in Thailand leben werden.

„Die meisten werden in Bangkok wohnen, gefolgt von Phuket und Chiang Mai“, sagte Khun Manatase. Mit der Überarbeitung der Thailand Elite Cards im vierten Quartal dieses Jahres wird das Unternehmen weitere Lifestyle-Optionen hinzufügen, darunter Essens-, Einkaufs- und Unterhaltungsprivilegien.

Die Karten werden an digitale Nomaden, Rentner, Familien, Investoren und Unternehmen zu unterschiedlichen Preisen verkauft. Die teuersten Karten erlauben eine Aufenthaltsdauer von 20 Jahren.

Khun Manatase fügte hinzu, dass die Preise steigen könnten, sagte aber nicht, um wie viel oder wann dies geschehen würde.