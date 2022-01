Von: Björn Jahner | 05.01.22

SATTAHIP: The Bikers Café Thailand meldet sich aus der Neujahrspause zurück und freut sich auf ein Wiedersehen mit allen Gästen und Freunden.

Da die neue Verordnung des Gouverneurs der Provinz Chonburi zur Covid-19-Testpflicht von Restaurantgästen nur für die beiden Covid-19-Hotspots Banglamung (Pattaya) und Nongprue gilt, sind Gäste von The Bikers Café Thailand von dieser Neuregelung nicht betroffen, da sich das Lokal in Sattahip befindet, wo die Gastronomie keiner Testpflicht für die Gäste unterliegt.

Anlässlich des nationalen Kindertags am Samstag, 8. Januar lädt The Bikers Café Thailand alle Kinder zu einem kostenlosen Essen ein (max. 200 Baht pro Kind, Beschränkung auf zwei Kinder pro Familie)!

Schnelle und unkomplizierte Anfahrt:

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Achara und Martin Koller sowie Team wünschen allen treuen und neuen Gästen ein schönes Wochenende und freuen sich darauf, sie alle im The Bikers Café Thailand begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 09.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten:

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip

12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt:

085-299.6188

Mehr erfahren Sie auf Facebook