Von: Björn Jahner | 01.03.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Verbrauchssteuerbehörde des Finanzministeriums dementiert, dass die Steuer auf Spirituosen, Bier und Energydrinks erhöht werden soll.

Damit reagierte die Behörde auf jüngste Gerüchte, wonach die Hersteller alkoholischer Getränke eine Erhöhung ihrer Verkaufspreise um 20 bis 30 Baht im Zuge der bevorstehenden Steuermaßnahmen planen würden.

Der Sprecher der Verbrauchssteuerbehörde Natakorn Utensut teilte am Montag der Presse mit, dass seine Behörde kürzlich mit dem Energydrinks-Hersteller Osotspa Co. Ltd. gesprochen und erfahren habe, dass das Unternehmen den Einzelhandelspreis seiner Getränke bei 10 Baht pro Flasche beibehalten werde. Das Unternehmen plant jedoch die Markteinführung eines neuen Produkts, das zu einem Preis von 12 Baht pro Flasche verkauft werden soll, fügte er hinzu.

Andere große Spirituosenhersteller haben ebenfalls bestätigt, dass es keine Pläne für eine Erhöhung der Einzelhandelspreise ihrer Produkte gibt, sagte er.

Khun Nattakorn merkte jedoch an, dass die Verbrauchsteuerbehörde vom 14. bis 17. März dieses Jahres die Einzelhandelspreise aller Spirituosen, Biere und Energydrinks überprüfen wird, bevor sie eine neue Preisempfehlung bekanntgibt.

Wenn ein Betreiber seine Preise anpassen möchte, muss er die Verbrauchsteuerbehörde vorab informieren.