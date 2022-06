Von: Björn Jahner | 05.06.22

PATTAYA: Ein führender Vertreter der Hotelbranche nennt fünf „beschämende“ Probleme, die Pattayas neuer Bürgermeister Poramet Ngampichet dringend angehen muss, damit die Stadt für die nächste Tourismussaison gerüstet ist.

Phisut Sae-khu, Präsident der Thai Hotels Association der Region Ostküste, wies gegenüber der Presse auf die fünf schwerwiegendsten Missstände hin: Verbesserung der Fußwege, Fertigstellung unvollendeter Straßenarbeiten, bessere Strandgestaltung, Hochwasserschutz und komplette Wiedereröffnung des Nachtlebens. Dies alles müsse in Angriff genommen werden, bevor die Touristen in der nächs­ten Hochsaison nach Pattaya zurückkehren, betont er.



Poramet Ngampichet gewann die Wahlen in Pattaya am 22. Mai 2022 und sicherte der Partei „Rao Rak Pattaya“ den Machterhalt in der Hauptstadt der Ostküste des Landes, nachdem Pattayas vorherige Bürgermeis­ter – sein Mentor Sonthaya Khunpluem – nicht mehr angetreten war. Khun Sonthaya verlagert seinen Schwerpunkt stattdessen auf die Unterstützung der Politiker seiner Palang-Chon-Partei, die ihre Popularität vor den bevorstehenden Parlamentswahlen wiedererlangen will. Bei den letzten Wahlen im Jahr 2019 wurde sie von den Wählern mit einem Paukenschlag gefeiert. Khun Sonthaya wird Khun Poramet dennoch als Chefstratege zur Seite stehen.



Obwohl Khun Poramet der gewählte Bürgermeister Pattayas ist, muss das Wahlergebnis dennoch erst durch die Wahlkommission bestätigt werden, damit es rechtskräftig ist. Sobald dies geschehen ist, sollte es für Pattayas neuen Bürgermeister keine Schonzeit geben, forderte Khun Phisut. Er verwies auf die regelmäßig schweren Überschwemmungen, wenn heftige Regenfälle die Stadt heimsuchen und auf die vielen Beschwerden über kaputte Fußwege, schmutzige Strände und nicht enden wollende Baustellen im Stadtgebiet, die den Verkehr behindern.



Die Hochsaison beginnt traditionell am Ende der Regenzeit – Ende Oktober oder Anfang November.