Keine Regierung - Populisten ziehen Vorschlag zurück

Der ehemalige bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow, der Vorsitzende der GERB-Partei, gibt seine Stimme in einem Wahllokal während der Parlamentswahlen in Sofia ab. Foto: epa/Vassil Donev

SOFIA: Im ärmsten EU-Land Bulgarien ist einen Monat nach der vorgezogenen Parlamentswahl keine neue Regierung in Sicht. Die populistische Partei ITN zog nach ihrem Wahlsieg vom 11. Juli überraschend ihren Regierungsvorschlag mangels Unterstützung zurück.

«Wir werden morgen keinen Kabinettsentwurf zur Abstimmung vorlegen», erklärte der ITN-Chef und Entertainer Slawi Trifonow am Dienstag auf Facebook und seinem eigenen TV-Kanal. Eigentlich war erwartet worden, dass das Parlament an diesem Mittwoch über eine Minderheitsregierung der systemkritischen ITN («Es gibt so ein Volk») abstimmen würde. Die ITN hält 65 der 240 Parlamentsmandate.

Trifonow begründete den Rückzug damit, dass die beiden Protestparteien - Demokratisches Bulgarien DB (34 Sitze) und «Richte dich auf BG! Wir kommen!» (13 Sitze) seine Minderheitsregierung nicht unterstützen wollten. «Das ist Verrat», klagte der Entertainer. Die Protestparteien hatten ihre Ablehnung unter anderem mit Personalfragen sowie Differenzen bei den Prioritäten begründet.

Der ITN-Kandidat für den Posten des Regierungschefs, Plamen Nikolow, hatte erst am Freitag Staatschef Rumen Radew eine Ministerliste mit der Postenverteilung übergeben. Damit galt der vom Staatsoberhaupt erteilte Regierungsauftrag als erfolgreich umgesetzt. Es war am Dienstag vorerst unklar, ob Nikolow das Parlament im Plenarsaal über den Rückzug informieren wird. Die Verfassung sieht keinen mündlichen Verzicht eines Parteichefs vor.

Nach einem Scheitern der stärksten Parlamentspartei ITN sollte laut Verfassung die zweitstärkste Fraktion mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Das wäre die bürgerliche GERB (63 Sitze) des Ex-Ministerpräsidenten Boiko Borissow, doch Borissow hat bereits erklärt, dass seine Partei darauf verzichten werde. Die GERB könnte ohnehin kaum Regierungspartner finden, da ihr die anderen Parteien korrupte Amtsführung vorwerfen. Dann müsste eine dritte der insgesamt sechs Parteien, aber nicht unbedingt die drittstärkste, mit der Regierungsbildung beauftragt werden.