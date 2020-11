BANGKOK: Die Tourism Authority of Thailand (TAT) pocht auf Verständnis, dass ausländische Besucher in Thailand im Zuge der ersten Phase der Wiederöffnung des Landes für den internationalen Tourismus ihre vorgeschriebene Quarantäne ausschließlich in einer alternativen staatlichen Quarantäneeinrichtung (ASQ) in Bangkok absolvieren können und nicht in den Provinzen.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn begründete die Entscheidung damit, dass die ASQ-Einrichtungen in der Hauptstadt am besten ausgerüstet seien, um sich um internationale Touristen zu kümmern, insbesondere bei Covid-19-Fällen. Zudem würde mit dem Transport von ausländischen Besuchern zu Quarantäne-Einrichtungen in den Provinzen das Risiko deutlich steigen, dass sich mehr Menschen mit dem Corona-Virus infizieren, betonte Khun Yuthasak.