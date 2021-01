Keine neuen Covid-Fälle in Pattaya

CHONBURI: Das Gesundheitsamt der Provinz hat am Montag 20 neue Covid-19-Fälle gemeldet, die meisten davon in Sri Racha und in Verbindung mit einem Bar-Cluster. In Banglamung/Pattaya gab es zum ersten Mal seit vielen Tagen keine neuen Fälle.

Von den 20 Fällen wurden 18 in Sri Racha, einer in Sattathip und einer in Panat Nikhom festgestellt. Das Cluster aus einer Bar und Brauerei namens „Rong Bier 90" in Sri Racha ist auf 60 Personen angewachsen.