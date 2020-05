BANGKOK: Zum ersten Mal seit Monaten hat Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, am Mittwoch keine weiteren Covid-19-Fälle gemeldet.

„Es ist das beste Ergebnis, dank der Kooperation der Bevölkerung, aber wir sollten nicht selbstgefällig werden; wir müssen immer noch wachsam sein", warnte Taweesin. Am 13. Mai belief sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle weiter auf 3.017, 117 Patienten befinden sich in Behandlung, 2.844 haben sich erholt und wurden entlassen, und es gab 56 Todesfälle.

Dr. Taweesin Taweesin warnte davor, dass keine neuen Fälle bedeuteten, Thailand sei das Virus vollständig losgeworden. Die Menschen sollten nicht selbstgefällig werden, da es infizierte Menschen ohne Symptome geben könnte. Mediziner gehen davon aus, dass es 14 bis 21 Tage oder länger dauert, bis sich die Symptome zeigen.

335 Ausländer haben sich bisher mit dem Covid-19-Virus angesteckt. Die erste in Thailand gemeldete Infektion betraf eine Chinesin am 12. Januar. Die Liste der Erkrankungen (Stand 7. Mai) führen nach einem Bericht von „Thai PBS“ Migranten aus Myanmar (56) an, dann folgen Chinesen (35), Franzosen (28) und Briten (24). In Krankenhäusern behandelt wurden 228 Männer und 107 Frauen. Die meisten leben in Zentralthailand (169) und im Süden des Landes (117).