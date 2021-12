Litauens Premierministerin Ingrida Simonyte in Athen. Foto: epa/Yannis Kolesidis

VILNIUS: Litauens Regierungschefin Ingrida Simonyte hat die Entlassung von Außenminister Gabrielius Landsbergis und Verkehrsminister Marius Skuodis abgelehnt, die wegen fortgesetzter Belarus-Exporte über Litauen ihren Rücktritt eingereicht hatten. In einer Erklärung teilte Simonyte mit, dass die Regierung ihre Arbeit in unveränderter Zusammensetzung fortsetzen werde. In Litauen werden Minister vom Staatspräsidenten auf Vorschlag des Regierungschefs ernannt und entlassen.

Die Ministerpräsidentin begründete ihre Entscheidung mit der politischen Instabilität, die sich aus dem Versuch einer Neubildung oder erheblichen personellen Umbesetzung der Regierung ergeben würde. Angesichts der sich verschlechternden geopolitischen Lage und anhaltenden Herausforderungen durch Corona und Migration wäre dies «unverantwortlich», schrieb Simonyte.

Landsbergis und Skuodis hatten in der vergangenen Woche offiziell ihren Rücktritt eingereicht. Damit wollten die beiden Minister die politische Verantwortung dafür übernehmen, dass die staatliche litauische Eisenbahn trotz US-Sanktionen gegen das belarussische Staatsunternehmen Belaruskali weiter dessen Dünger transportiert. Grund dafür seien Vorauszahlungen aus bestehenden Verträgen. Belaruskali exportiert einen Großteil seiner Produktion über Litauen.

Die fortgesetzten Transitlieferungen haben für viel Aufsehen in Litauen gesorgt - und Bahnchef Mantas Bartuska sein Amt gekostet. Der Vorstandsvorsitzende werde nach einer Übergangsperiode seinen Posten niederlegen, um die Situation zu deeskalieren und Reputationsrisiken für das Staatsunternehmen zu mindern. Dies teilte der Aufsichtsrat am Dienstagabend einem Rundfunkbericht zufolge mit.

Litauen gilt international als einer der größten Fürsprecher der Demokratiebewegung im benachbarten Belarus. Die Regierung in Vilnius setzt sich für scharfe Sanktionen gegen die Führung in Minsk ein.